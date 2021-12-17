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Евросоюз ещё на полгода продлил экономические санкции против России

Решение было принято единогласно, уточнил глава Евросовета Шарль Мишель и пригрозил новыми рестрикциями.

17 декабря, 01:18

Фото © Pixabay

Евросоюз единогласным решением продлил ещё на полгода экономические секторальные санкции против России, заявил по итогам саммита в Брюсселе глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить Минские соглашения", — сообщил он у себя в твиттере.

Глава Европейского совета также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Какие именно шаги намерен предпринимать Евросоюз, не уточняется.

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Западе считают проблематичным отключение РФ от SWIFT в рамках новых санкций. К одному мнению США и ЕС по вопросам санкционного пакета пока не пришли, переговоры продолжаются.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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