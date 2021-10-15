Работник McDonald's раскрыл, как проучил наглого гостя с помощью кофе, и такого подвоха никто не ожидал

Месть — это блюдо, которое подают холодным, но в McDonald's это делают ещё и со взбитыми сливками. Пользователь "Тиктока" с ником McDonald’s official набрал неплохую аудиторию в 119 тыс. человек, рассказывая и показывая, какие сверхразумы приходят в рестораны быстрого питания. Парень возмущался, что гости много мусорят и не убирают за собой, а чаще всего хамят так, будто работник перед ними даже не человек.

Видео © TikTok / McDonald’s official

И вот тиктокер раскрыл, как легко и просто проучить таких наглецов, приложив минимальные усилия. McDonald’s official опубликовал ролик с надписью: "Когда хамство гостя зашкаливает, а я получаю всего 600 рублей в час". На нём парень готовит карамельный айс-кофе, доделывая сладкую шапку. Но на взбитые сливки коварный блогер вылил кисло-сладкий соус, который визуально очень похож на карамельный сироп.

Фото © TikTok / McDonald’s official

Этот ролик набрал 63 млн просмотров, но самого McDonald’s official мало кто поддержал. Пользователи Сети возмутились поведением тиктокера и отметили, что, сколько бы парень ни получал, он должен выполнять свою работу или же искать другую.

600 рублей — вполне приятная сумма, если ты учишься в школе или колледже, это не карьера всей твоей жизни. Если у тебя много счетов на оплату и тебе не хватает — найди другую работу, хватит ныть Greekboykavis

Фото © TikTok / McDonald’s official

Если у тебя так подгорает из-за грубого клиента, то что ты вообще делаешь в сфере обслуживания и продаж? simo_705

Блин, гость не виноват, что ты зарабатываешь 600 рублей в час... rubenibanez219

Не только у тебя плохой день из-за гостя, скорее всего, у гостя тоже был плохой день. Мир не крутится вокруг тебя и твоих чувств, просто делай свою работу, блин imbored_mlisfb