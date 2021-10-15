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Работник McDonald's раскрыл, как проучил наглого гостя с помощью кофе, и такого подвоха никто не ожидал

Парень часто жаловался на хамов, которые приходят к нему в ресторан, и наконец он изобрёл идеальное оружие против них.

15 октября, 15:57

Фото © TikTok / McDonald’s official

Месть — это блюдо, которое подают холодным, но в McDonald's это делают ещё и со взбитыми сливками. Пользователь "Тиктока" с ником McDonald’s official набрал неплохую аудиторию в 119 тыс. человек, рассказывая и показывая, какие сверхразумы приходят в рестораны быстрого питания. Парень возмущался, что гости много мусорят и не убирают за собой, а чаще всего хамят так, будто работник перед ними даже не человек.

Видео © TikTok / McDonald’s official

И вот тиктокер раскрыл, как легко и просто проучить таких наглецов, приложив минимальные усилия. McDonald’s official опубликовал ролик с надписью: "Когда хамство гостя зашкаливает, а я получаю всего 600 рублей в час". На нём парень готовит карамельный айс-кофе, доделывая сладкую шапку. Но на взбитые сливки коварный блогер вылил кисло-сладкий соус, который визуально очень похож на карамельный сироп.

Фото © TikTok / McDonald’s official

Фото © TikTok / McDonald’s official

Этот ролик набрал 63 млн просмотров, но самого McDonald’s official мало кто поддержал. Пользователи Сети возмутились поведением тиктокера и отметили, что, сколько бы парень ни получал, он должен выполнять свою работу или же искать другую.

600 рублей — вполне приятная сумма, если ты учишься в школе или колледже, это не карьера всей твоей жизни. Если у тебя много счетов на оплату и тебе не хватает — найди другую работу, хватит ныть

Greekboykavis

Фото © TikTok / McDonald’s official

Фото © TikTok / McDonald’s official

Если у тебя так подгорает из-за грубого клиента, то что ты вообще делаешь в сфере обслуживания и продаж?

simo_705

Блин, гость не виноват, что ты зарабатываешь 600 рублей в час...

rubenibanez219

Не только у тебя плохой день из-за гостя, скорее всего, у гостя тоже был плохой день. Мир не крутится вокруг тебя и твоих чувств, просто делай свою работу, блин

imbored_mlisfb

Впрочем, судя по ролику, опубликованному немного позднее, администрация ресторана узнала о шалостях McDonald’s official и уволила его. "Из-за вас меня уволили!" — возмутился парень в видео, но подписчики заявили, что во всём виноват только сам блогер.

Жуткое фото соседского пса, который обожает подглядывать через забор, стало ещё более страшным мемом

Жуткое фото соседского пса, который обожает подглядывать через забор, стало ещё более страшным мемом

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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