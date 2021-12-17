Эксперты регулятора США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson

Консультативный комитет CDC при медицинском регуляторе США единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать вакцины Pfizer и Moderna вместо Johnson & Johnson. Это произошло после того, как эксперты обнаружили возможную связь между препаратом и осложнениями с тромбозом.

CDC подтвердил 54 случая развития тромбов у людей с низким уровнем тромбоцитов — новое состояние, называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении. Из них в 36 случаях потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии. Однако, как передаёт телеканал CNBC, осложнения по-прежнему очень редки. Между тем представитель Johnson & Johnson сказала, что безопасность и благополучие пациентов остаются главным приоритетом компании. Теперь регулятор должен решить, последует ли он совету своих экспертов.

Напомним, в апреле текущего года FDA и CDC уже ненадолго приостанавливали использование вакцины Johnson & Johnson после того, как у шести взрослых женщин одновременно развились тромбы и снизился уровень тромбоцитов. Неделю спустя регуляторы отменили решение в отношении прививок J&J после того, как независимая консультативная группа заявила, что польза от прививок перевешивает риски. Также использование вакцины ограничивали в Канаде.