Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" в мире
Глава Роспотребнадзора в качестве примера указала Великобританию, а также Африку, где свыше 75% ежедневно выявляемых случаев приходится именно на эту разновидность вируса.
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Штамм коронавируса "омикрон" пугает темпами распространения в мире. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
Попова заметила, что темпы прироста новых случаев заражения именно этой разновидностью вируса пугают своей опасностью и риском.
Лайф напоминает, в России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем городе заболевшим оказался 22-летний студент медвуза, прибывший на днях из Конго.
Комментариев: 1
кого же этот штамм не пугает? столько неизвестности, просто ужас какой-то, а удивляться-то и нечему - штаммам свойственно меняться, становиться сильнее.