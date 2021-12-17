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Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" в мире

Глава Роспотребнадзора в качестве примера указала Великобританию, а также Африку, где свыше 75% ежедневно выявляемых случаев приходится именно на эту разновидность вируса.

17 декабря, 01:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Штамм коронавируса "омикрон" пугает темпами распространения в мире. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке", сказала она в беседе с РИА "Новости".

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Попова заметила, что темпы прироста новых случаев заражения именно этой разновидностью вируса пугают своей опасностью и риском.

Лайф напоминает, в России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем городе заболевшим оказался 22-летний студент медвуза, прибывший на днях из Конго.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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Комментариев: 1

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Алиса Медведевасегодня в 10:29

кого же этот штамм не пугает? столько неизвестности, просто ужас какой-то, а удивляться-то и нечему - штаммам свойственно меняться, становиться сильнее.

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