"Вирус размножаться не будет": Гинцбург рассказал, как работает новое лекарство от ковида По словам академика РАН, перед микробиологами стоит задача добиться снижения репликации SARS-Cov-2 в 100 тысяч раз. 16 декабря, 21:40 В лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Фото © ТАСС / РФПИ и центр имени Гамалеи

В Национальном медицинском исследовательском центре имени Н.Ф. Гамалеи создали уникальное по своей эффективности лекарство от CoViD-19, рассказал Лайфу глава центра профессор Александр Гинцбург. По его словам, лекарство непосредственно воздействует на репликацию вируса, то есть препятствует его размножению. Академик подчеркнул, что сейчас таких средств борьбы с ковидом в распоряжении медицины нет.

— Сейчас для больных фактически нет терапевтических препаратов, которые направлены непосредственно на подавление размножения вируса. Те препараты, которые есть, они примерно на полтора порядка (то есть в 15 раз) снижают размножение вируса, это очень мало. Чтобы быть уверенными, что применяемый препарат в 90–100% случаев будет помогать заразившимся вирусом, для этого в культуре клеток данный препарат должен подавлять развитие вируса на четыре-пять порядков, то есть в 100 тысяч раз, а не в 15, — рассказал профессор.

Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Ранее он рассказал "Известиям", что новое лекарство создано по технологии так называемого молекулярного докинга: микробиологи конструируют молекулу так, чтобы она идеально подходила для прикрепления к определённому коронавирусному белку (состыковывалась с ним). Отсюда и слово "докинг" в названии метода (docking в переводе с английского значит "стыковка"). Сообщалось, что из 500 тысяч соединений учёные сначала выбрали 25–30 самых удачных, потом модифицировали их, чтобы на их основе получить ту самую нужную "деталь пазла". Современная наука позволяет для наилучшего результата даже переставлять атомы местами.

— Молекула уже найдена, дело за малым — превратить молекулу в лекарство. Если речь идёт о тяжёлых больных, то, скорее всего, оно будет в форме инъекции, в первую очередь внутривенной. А если это будет для больных на лёгкой стадии, то тогда в таблетивной форме, — пояснил Гинцбург.

Он рассказал, что мишень созданной молекулы — особый фермент, который очень важен для размножения SARS-Cov-2.

В лаборатории Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Фото © ТАСС / РФПИ и центр имени Гамалеи

— Это вирусная РНК-полимераза, то есть тот фермент, который кодируется вирусным геномом и размножает вирус. Поэтому если его заингибировать, то вирус размножаться не будет. Если с помощью антител мы ингибируем уже готовый вирус, то с помощью будущей химии, которая создаётся, ингибирование будет на уровне не готового вируса, а только того вируса, который проник в клетку и собирается размножиться в ней, — пояснил академик РАН.

Глава центра Гамалеи признал, что остаётся не вполне ясным один вопрос: насколько специфично это лекарство. То есть не будет ли созданная молекула по ошибке прикрепляться к белкам человеческого организма, похожим на вирусную РНК-полимеразу.

— Это очень сложная задача. И даже с помощью современных мощных компьютеров она плохо решается по той простой причине, что у нас недостаточно знаний по протеомике, то есть по третичной структуре белков человека, поэтому заранее всё просчитать просто невозможно. Поэтому предстоит детальная экспериментальная работа по установлению степени токсичности той молекулы, которая идеально подойдёт к РНК-полимеразе вируса, — говорит Александр Гинцбург.

Он добавил, что при создании препарата важно добиться максимальной разницы между дозой, достаточной для эффективности, и тем количеством, при котором лекарство уже наносит вред.

Вирус конструирует собственные копии из тех структур, которые находит в клетке-жертве, напомнил глава компании "Развитие биотехнологий" профессор Игорь Красильников. Именно поэтому есть риск, что созданная молекула может одновременно действовать на определённые клетки организма пациента, отметил он.

— Сама технология абсолютно нормальная и эффективная. Другое дело, что доклинические исследования должны показать, насколько она таргетная, то есть насколько точно идёт докинг на мРНК, после которого вирус не размножается. Всё зависит от того, насколько будет эффективна одна молекула. Обычно используют две-три различные молекулы. Если они хорошо действуют, вирус перестаёт размножаться. Если мы вспомним, как сейчас лечат от гепатита С, то там три различные молекулы, ингибирующие размножение вируса, которые действуют каждая на своём уровне. И такой же принцип может сработать против коронавируса, — уверен доктор биологических наук.

Авторы Адель Романенкова