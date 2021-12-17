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Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин заявил об успешном решении проблемы энергоснабжения Крыма

По словам дипломата, это случилось оперативно благодаря сотням завезённых генераторов и созданию "энергомоста" с Кубани.

17 декабря, 02:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несмотря на энергетическую блокаду, созданную Украиной в Крыму, проблема с энергоснабжением полуострова была оперативно решена. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

"В ответ на энергетическую блокаду Крыма Украиной в 2015 году были оперативно налажены временные схемы электроснабжения полуострова: завезены сотни мобильных генераторов повышенной мощности, создан "энергомост" — через Керченский пролив с Кубани проложены энергокабели и парный магистральный газопровод", — отметил Кузьмин, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Дипломат отметил, что после преступного введения Киевом в 2014 году водной блокады Крыма путём перекрытия Северо-Крымского канала в центре приоритетного внимания оказался вопрос безопасности водоснабжения полуострова. Для решения проблемы, уточнил он, уже запущено 100 километров новых трубопроводов, а в марте 2021 года был запущен водозабор Бельбек (50 тыс. куб. м воды в сутки). До конца года, заметил Кузьмин, планируется завершение строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов.

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Ранее Лайф писал, что зампостпреда РФ при ООН Кузьмин заявил о превращении Украины в проект "анти-Россия". По словам дипломата, нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе, это является реальной угрозой для Незалежной.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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