США и "Бухарестская девятка" призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной
Все страны — участники объединения вместе с Соединёнными Штатами поддержали суверенитет и территориальную целостность Незалежной.
Фото © ТАСС / Михаил Маркив / Пресс-служба президента Украины
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его коллеги из стран "Бухарестской девятки" призвали Россию предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщает Белый дом.
"Господин Салливан проинформировал о недавнем общении с российскими официальными лицами и проконсультировался с коллегами по вопросам, важным для трансатлантической безопасности. Господин Салливан и его коллеги подчеркнули необходимость того, чтобы Россия предприняла немедленные шаги по деэскалации ситуации на её границе с Украиной", — говорится в сообщении.
Салливан заверил коллег из Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Литвы, Латвии и Эстонии в том, что Соединённые Штаты продолжат консультации с ними. Все участники также поддержали суверенитет и территориальную целостность Незалежной.
Напомним, что в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной. В оборонном ведомстве уверены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация только увеличивается. Российская сторона неоднократно это опровергала, а президент Владимир Путин в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом призвал его не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России серьёзными санкциями в случае "вторжения" на Украину. По его словам, нападение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для Москвы, но и для Киева и всего мира.
Комментариев: 1
России нет смысла нападать на другие страны, тем более, на Украину. О чем только думают эти США?) Лишь бы нас обвинить во всех бедах.