США и "Бухарестская девятка" призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и его коллеги из стран "Бухарестской девятки" призвали Россию предпринять немедленные шаги по деэскалации ситуации на границе с Украиной. Об этом сообщает Белый дом.

"Господин Салливан проинформировал о недавнем общении с российскими официальными лицами и проконсультировался с коллегами по вопросам, важным для трансатлантической безопасности. Господин Салливан и его коллеги подчеркнули необходимость того, чтобы Россия предприняла немедленные шаги по деэскалации ситуации на её границе с Украиной", — говорится в сообщении.

Салливан заверил коллег из Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии, Литвы, Латвии и Эстонии в том, что Соединённые Штаты продолжат консультации с ними. Все участники также поддержали суверенитет и территориальную целостность Незалежной.