Врач Шугушев рассказал о возможном постковидном синдроме после омикрон-штамма

Постковидный синдром коронавирусной инфекции, вызванный омикрон-штаммом, схож с последствиями от других разновидностей ковида. Чаще всего после болезни страдает сердечно-сосудистая система, и новый вариант, скорее всего, не станет исключением. Об этом заявил врач-кардиолог, руководитель временного ковид-стационара Заурбек Шугушев.

"Мы говорим про омикрон-штамм коронавируса чисто теоретически, как он поведёт себя на практике в России — пока не известно. Если мы экстраполируем данные, которые мы имеем по индийскому штамму, то уже доказано, что коронавирус поражает все органы и ткани. Зависит индивидуально от человека, но чаще всего бывают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы", — рассказал Шугушев в интервью радио Sputnik.

Врач добавил, что при коронавирусе в организме начинается так называемое системное воспаление, и, когда это происходит в сосудистой стенке, образуются тромбы. Даже после выздоровления, отметил Шугушев, воспаление может ещё очень долго сохраняться. Особенно критичны первые три недели, в это время велик риск инфарктов, инсультов. Некоторые из симптомов могут сохраняться даже дольше, чем нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, добавил кардиолог, например усталость, боль в суставах, головная боль. Коронавирус очень хорошо проникает в нервную систему и способен жить в ней долгие месяцы. Многие люди после инфекции жалуются на то, что у них долго не восстанавливаются обоняние, вкус, они чувствуют повышенную утомляемость, разбитость.