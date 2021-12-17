Стриптизёрши рассказали, что на самом деле скрыто в комнатах для приватных танцев

Танцовщицы поделились своим опытом и "фишками", которые скрыты даже от постоянных клиентов таких заведений.

На днях пользователь "Реддита" MourtyMourtMourt обратился к девушкам, которые работают в стриптиз-клубах, и спросил, что же происходит в VIP-комнатках, когда кто-то из посетителей заказывает "приватный танец". Вопрос оказался животрепещущим — уже скоро пост стал вирусным. Собрали самые интересные ответы самих танцовщиц.

Желание клиента — закон

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"В каждом клубе есть правила, которые нужно соблюдать. Я была танцовщицей больше десяти лет назад, и по большей части мне это нравилось. Один парень однажды заплатил мне сотню долларов, чтобы я со всей силы ударила его по промежности. Другой парень любил, когда я водила пальцем вокруг его сосков, и за полгода я заработала на этом штуку баксов. А ещё как-то раз один чудик заплатил мне 50 долларов за то, чтобы я наступила на него и он понюхал мои ноги. И это только то, что я запомнила. А я забываю большую часть всех странных случаев", — написала LetsJustChillOk.

Всё зависит от клуба

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"В дешёвых полуподвальных клубах посетитель может купить всё что угодно. Оральный секс, обычный — буквально всё. По факту это замаскированный публичный дом. Заведения посерьёзнее — это в основном просто танцы, и, даже если ты захочешь раскошелиться на что-то незаконное, тебе всё равно откажут", — ответила LurkingOnBreak.

Законом не запрещено

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"Я несколько раз занималась сексом с клиентами в комнате для приватных танцев. В моей стране интим за деньги не запрещён. В большинстве стриптиз-клубов даже есть отдельные комнаты для секса, но некоторым клиентам больше нравится заниматься этим именно в танцевальных", — написала Alt2020x.

Причина уйти с работы

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"Моя подруга ушла из стриптиза после того, как у неё был один парень, который заказал приватный танец, а потом просто попросил её разрешения прилечь ей на колени. Он заплатил ей за то, что всю ночь до закрытия просто отдыхал у неё на коленях, пока она гладила его волосы и говорила с ним о самых разных вещах. Но больше всего они болтали об аниме, так как подруга в нём хорошо разбирается", — рассказала Hero_You_Dont_Need.

Пьяным лучше не заказывать

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