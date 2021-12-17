Владимир Торсуев из "Приключений Электроника" признался, что был женат на ведьме
Такое заявление актёр сделал во время откровенного разговора с Борисом Корчевниковым.
Фото © "Кинопоиск" и YouTube / "Россия-1"
55-летний актёр Владимир Торсуев, которого все знают по роли Электроника из известного советского фильма, рассказал, как ему не повезло в браке. Среди его многочисленных жён одна запомнилась особенно — тем, что была ведьмой. "Это была какая-то безумная история", — признался актёр в программе "Судьба человека".
Фото © YouTube / "Россия-1"
Стоило Владимиру увидеть эту женщину в гостях, как спустя пару минут он заявил друзьям, что женится на ней. "Она меня словно приворожила", — сказал Торсуев. И подозревать возлюбленную в ведьмовстве у него были причины — она даже не прятала колдовские приспособления.
Кадр из фильма "Приключения Электроника". Фото © "Кинопоиск"
По словам актёра, его супруга проводила странные ритуалы, занимаясь незаконной деятельностью, в её окружении часто погибали люди. Торсуев считает, что сам начал угасать рядом с этой женщиной. Его друзья и родители не одобряли выбор Владимира и свели общение с ним к нулю. В какой-то момент актёр понял, что остался совсем один и ему не к кому обратиться. "Я бы исключил этот брак из своей жизни", — признался Торсуев перед камерами. У актёра и правда была насыщенная личная жизнь. Снявшись в фильме с братом-близнецом Юрием, Владимир сразу стал звездой всего Союза, и кусочек славы мечтали урвать многие девушки.
Фото © "Кинопоиск"
Братья без большого рвения продолжали кинокарьеру, предпочитая простую работу, например водителем, поэтому жизнь их помотала по всей стране. Куда бы Владимир ни шёл, всюду встречал женщин, на которых спешил жениться. Всего у актёра было восемь возлюбленных, пять из которых он называет бывшими жёнами. Одна из них — Мария — даже родила ему в 2007 году дочь Лизу. А летом 2020 года Торсуев вновь вступил в брак.
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