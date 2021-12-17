Владимир Торсуев из "Приключений Электроника" признался, что был женат на ведьме

55-летний актёр Владимир Торсуев, которого все знают по роли Электроника из известного советского фильма, рассказал, как ему не повезло в браке. Среди его многочисленных жён одна запомнилась особенно — тем, что была ведьмой. "Это была какая-то безумная история", — признался актёр в программе "Судьба человека".

Фото © YouTube / "Россия-1"

Стоило Владимиру увидеть эту женщину в гостях, как спустя пару минут он заявил друзьям, что женится на ней. "Она меня словно приворожила", — сказал Торсуев. И подозревать возлюбленную в ведьмовстве у него были причины — она даже не прятала колдовские приспособления.

Кадр из фильма "Приключения Электроника". Фото © "Кинопоиск"

По словам актёра, его супруга проводила странные ритуалы, занимаясь незаконной деятельностью, в её окружении часто погибали люди. Торсуев считает, что сам начал угасать рядом с этой женщиной. Его друзья и родители не одобряли выбор Владимира и свели общение с ним к нулю. В какой-то момент актёр понял, что остался совсем один и ему не к кому обратиться. "Я бы исключил этот брак из своей жизни", — признался Торсуев перед камерами. У актёра и правда была насыщенная личная жизнь. Снявшись в фильме с братом-близнецом Юрием, Владимир сразу стал звездой всего Союза, и кусочек славы мечтали урвать многие девушки.