Звезда "Универа" опубликовала фото в купальнике, и теперь подписчики волнуются

35-летняя актриса Анна Хилькевич, которая запомнилась многим по сериалам "Универ", "СашаТаня" и "Барвиха", предоставила фанатам серьёзный повод для беспокойства. Артистка выложила в "Инстаграме" фото с пляжа, на котором она позирует в чёрном купальнике. Поклонникам впервые за долгое время удалось разглядеть фигуру кумира, и их напугала её болезненная худоба.

Фото © Instagram / annakhilkevich

Девушка никогда не отличалась пышными формами и в последнее время делилась с десятью миллионами подписчиков снимками в удачных ракурсах или в одежде оверсайз. Однако в этот раз ей было нечем скрыть слишком тонкие ноги. Фото Хилькевич сопроводила текстом о том, что нужно смириться со своим телом и принять его. Но подписчики восприняли публикацию ровно наоборот, увидев в ней сигнал о тревожном физическом состоянии актрисы.

Фото © Instagram / annakhilkevich и annakhilkevich

"Что за мода быть такими худыми", "Кушай больше! Срочно +5 кг!!!", "В 35 нужно выглядеть сочной, аппетитной, женственной, а не 14-летним подростком, изнемогающим от диет и голодания", "Господи, Анечка, ты как суповой набор!" — переживали под фото подписчики Хилькевич.

Фото © Instagram / annakhilkevich и annakhilkevich