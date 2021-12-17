Звезда "Универа" опубликовала фото в купальнике, и теперь подписчики волнуются
Раньше недостаток веса Анны не так бросался в глаза из-за ракурсов и объёмной одежды.
35-летняя актриса Анна Хилькевич, которая запомнилась многим по сериалам "Универ", "СашаТаня" и "Барвиха", предоставила фанатам серьёзный повод для беспокойства. Артистка выложила в "Инстаграме" фото с пляжа, на котором она позирует в чёрном купальнике. Поклонникам впервые за долгое время удалось разглядеть фигуру кумира, и их напугала её болезненная худоба.
Девушка никогда не отличалась пышными формами и в последнее время делилась с десятью миллионами подписчиков снимками в удачных ракурсах или в одежде оверсайз. Однако в этот раз ей было нечем скрыть слишком тонкие ноги. Фото Хилькевич сопроводила текстом о том, что нужно смириться со своим телом и принять его. Но подписчики восприняли публикацию ровно наоборот, увидев в ней сигнал о тревожном физическом состоянии актрисы.
"Что за мода быть такими худыми", "Кушай больше! Срочно +5 кг!!!", "В 35 нужно выглядеть сочной, аппетитной, женственной, а не 14-летним подростком, изнемогающим от диет и голодания", "Господи, Анечка, ты как суповой набор!" — переживали под фото подписчики Хилькевич.
Борьба с лишним весом знакома Анне Хилькевич не понаслышке. Актрисе дважды пришлось приводить тело в порядок после родов — она подарила второму мужу, бизнесмену Артуру Волкову, дочерей. Правильное питание и спорт помогали молодой маме до определённого момента — килограммы уходили, но до прежней подтянутой фигуры было далеко. Актрисе пришлось стать частой гостьей в салонах красоты, где после массажа она смогла вернуть прежние формы. Но на это ушло два года, а потому тема похудения является для Хилькевич болезненной. Фанаты боятся, что звезда перестаралась в своём крестовом походе против лишних кило.
Комментариев: 0