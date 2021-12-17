Слава Марлоу и рэпер Федук перепели хит Эда Ширана Shivers
Послушать их интерпретацию популярной песни можно на стриминговых платформах.
Slava Marlow и Feduk. Фото © instagram.com / slavamarlow / fedukone
Российские артисты Slava Marlow и Feduk (Фёдор Инсаров) выпустили кавер на песню Эда Ширана Shivers. Послушать его можно на музыкальных платформах. Как отметил Федук, его отношение к британцу в чём-то похоже на отношение к Марлоу.
"Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшеном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Slava Marlow", — поделился Feduk в описании к видео на YouTube.
Оригинальный трек Shivers вошёл в недавний альбом Ширана "=", или Equals, который появился на музыкальных платформах 29 октября.
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