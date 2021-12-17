НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Слава Марлоу и рэпер Федук перепели хит Эда Ширана Shivers

Послушать их интерпретацию популярной песни можно на стриминговых платформах.

17 декабря, 08:08

Slava Marlow и Feduk. Фото © instagram.com / slavamarlow / fedukone

Российские артисты Slava Marlow и Feduk (Фёдор Инсаров) выпустили кавер на песню Эда Ширана Shivers. Послушать его можно на музыкальных платформах. Как отметил Федук, его отношение к британцу в чём-то похоже на отношение к Марлоу.

"Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшеном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Slava Marlow", — поделился Feduk в описании к видео на YouTube.

Оригинальный трек Shivers вошёл в недавний альбом Ширана "=", или Equals, который появился на музыкальных платформах 29 октября.

Рэпер Федук и его супруга Саша Новикова скоро впервые станут родителями

Рэпер Федук и его супруга Саша Новикова скоро впервые станут родителями

Ранее Лайф рассказывал, что фанатов ужаснули новые фото Элджея после разрыва с Настей Ивлеевой, на которых он превратился в старика. Пользователи отказывались верить, что перед ними тот самый эпатажный рэпер, знаменитый своим экстравагантным видом.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1