Слава Марлоу и рэпер Федук перепели хит Эда Ширана Shivers

Российские артисты Slava Marlow и Feduk (Фёдор Инсаров) выпустили кавер на песню Эда Ширана Shivers. Послушать его можно на музыкальных платформах. Как отметил Федук, его отношение к британцу в чём-то похоже на отношение к Марлоу.

"Это альтернативная поп-музыка, которая привлекает своей простотой, качественным звуком, хорошим продакшеном и интересными мелодиями. Вот за что мне нравится Эд Ширан. Вот за что мне нравится Slava Marlow", — поделился Feduk в описании к видео на YouTube.

Оригинальный трек Shivers вошёл в недавний альбом Ширана "=", или Equals, который появился на музыкальных платформах 29 октября.