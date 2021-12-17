В МИД РФ предупредили о сотнях тысяч афганцев, готовых сбежать в Европу

Сотни тысяч жителей Афганистана попытаются бежать в Европу, если не удастся предотвратить экономический и гуманитарный кризис в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с РИА "Новости".

"Запад боится миграционных потоков. А мы им говорим — <...> в результате тех препятствий, которые вы сами придумали, когда даже ооновские структуры не могут направлять деньги, <...> вы можете получить ситуацию, когда <...> примерно десятая часть из 23-миллионного населения Афганистана этой зимой побежит в Европу", — сказал Кабулов.

Так, после того как талибы* захватили власть, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Кроме того, страну отключили от системы платежей SWIFT. Кабулов призвал разморозить афганские деньги и сделать всё, "чтобы не было нужды сотням тысяч афганских семей покидать страну". Дипломат отметил, что нужно помогать этим гражданам, чтобы они не пытались прорваться в Европу через все границы.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа текущего года боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.