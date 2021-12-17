Афганистан назначил нового исполняющего обязанности представителя страны при ООН

"Постоянное представительство Исламской Республики Афганистан при ООН в Нью-Йорке информирует, что советник-посланник Насир Ахмад Фаик взял на себя руководство миссией в качестве исполняющего обязанности", — говорится в сообщении представительства Афганистана, опубликованном в "Твиттере" .

Отмечается, что после назначения представительство продолжит работать над тесным сотрудничеством с руководством ООН и государствами-членами для борьбы с тяжёлой гуманитарной обстановкой, сложившейся в Афганистане. Ранее талибы* направили в ООН письмо с заявлением, что назначенный предыдущим правительством постпред страны Гулам Исакзай, который часто критиковал "Талибан"* после его прихода к власти, больше не представляет государство в организации. Тогда же было заявлено, что новым представителем назначен Мохаммад Сухейль Шахин.