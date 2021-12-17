В Кемеровской области отменили режим ЧС, введённый после взрыва на "Листвяжной"
Такой порядок работы органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действовал в регионе с 25 ноября.
Поисковые работы на шахте "Листвяжная" © ТАСС / МЧС России
В Кемеровской области отменили режим ЧС, введённый в регионе после взрыва на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Сергей Цивилёв.
"Отменить <…> на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — "Чрезвычайная ситуация", введённый распоряжением губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 25.11.2021 № 162-рг "О введении режима чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. Тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал владельца шахты "Листвяжная", председателя совета директоров компании "СДС-уголь" Михаила Федяева. Аналогичная мера пресечения избрана генеральному директору холдинга Геннадию Алексееву, техническому директору компании Антону Якутову, а также главному инженеру шахты "Листвяжная" Анатолию Лобанову.
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