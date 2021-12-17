MBS News: При крупном пожаре в японской Осаке погибло минимум три человека
Полиция подозревает, что причиной возгорания мог стать поджог. По данным СМИ, перед случившимся на месте инцидента видели мужчину, который вылил из пакета некую жидкость.
Как минимум три человека погибли в результате крупного пожара в японской Осаке, их смерть констатировали врачи больницы, куда доставили пострадавших. Об этом сообщает портал MBS News.
Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. По предварительным данным, посетители и персонал клиники, которая находится в здании, оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу. По данным телеканала NHK, перед возгоранием на месте происшествия видели мужчину в возрасте около 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего и начался пожар. Сейчас правоохранители проверяют, есть ли этот человек среди пострадавших.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара в японской Осаке могли стать 27 человек, они находятся в критическом состоянии, которое описывается как "остановка сердца и лёгких" — так сообщают о тех, чья смерть пока не подтверждена медиками. По данным очевидцев, огонь потушили уже через 15 минут.
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