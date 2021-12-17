MBS News: При крупном пожаре в японской Осаке погибло минимум три человека

Как минимум три человека погибли в результате крупного пожара в японской Осаке, их смерть констатировали врачи больницы, куда доставили пострадавших. Об этом сообщает портал MBS News .

Полиция подозревает, что причиной пожара мог стать поджог. По предварительным данным, посетители и персонал клиники, которая находится в здании, оказались заблокированы и не смогли выбраться наружу. По данным телеканала NHK, перед возгоранием на месте происшествия видели мужчину в возрасте около 60 лет, который вылил из пакета некую жидкость, после чего и начался пожар. Сейчас правоохранители проверяют, есть ли этот человек среди пострадавших.