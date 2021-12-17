Четверо детей погибли при пожаре в Лондоне
Пожарные вытащили пострадавших из здания, ребят госпитализировали, однако в больнице они скончались. Причина случившегося выясняется.
Фото © Twitter / UK News in Pictures
Четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме Лондона. Об этом говорится в пресс-релизе пожарной службы британской столицы.
"Пожарные в дыхательных аппаратах вошли в дом и вынесли четырёх детей из здания… Все четверо детей были доставлены в больницы, где, к несчастью, несмотря на усилия всех причастных, скончались", — говорится в заявлении службы.
Инцидент произошёл в жилом доме в лондонском боро Саттон. К месту происшествия было вызвано восемь спецмашин и около 60 пожарных. На данный момент пожар локализован, причина происшествия расследуется.
А ранее Лайф рассказывал, что жертвами пожара в японской Осаке могли стать 27 человек. Потушить возгорание прибывшие на место пожарные смогли достаточно быстро, однако судьба пострадавших пока не известна.
Комментариев: 0