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Четверо детей погибли при пожаре в Лондоне

Пожарные вытащили пострадавших из здания, ребят госпитализировали, однако в больнице они скончались. Причина случившегося выясняется.

17 декабря, 04:53
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/uknip247" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UK News in Pictures</a></p>

Фото © Twitter / UK News in Pictures

Четверо детей стали жертвами пожара в жилом доме Лондона. Об этом говорится в пресс-релизе пожарной службы британской столицы.

"Пожарные в дыхательных аппаратах вошли в дом и вынесли четырёх детей из здания… Все четверо детей были доставлены в больницы, где, к несчастью, несмотря на усилия всех причастных, скончались", говорится в заявлении службы.

Инцидент произошёл в жилом доме в лондонском боро Саттон. К месту происшествия было вызвано восемь спецмашин и около 60 пожарных. На данный момент пожар локализован, причина происшествия расследуется.

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Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Амурской области

А ранее Лайф рассказывал, что жертвами пожара в японской Осаке могли стать 27 человек. Потушить возгорание прибывшие на место пожарные смогли достаточно быстро, однако судьба пострадавших пока не известна.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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