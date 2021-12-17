Жертвами пожара в японской Осаке могли стать 27 человек
Потушить возгорание прибывшие на место пожарные смогли достаточно быстро, однако судьба пострадавших пока не известна.
Кадр видео © Twitter / abbaszahid24
Жертвами пожара в японской Осаке могли стать 27 человек. Видео © Twitter / ZAHID ABBAS
Пожар произошёл в одном из зданий в японском городе Осака, в результате происшествия пострадавшими оказались по меньшей мере 28 человек, сообщает агентство Kyodo.
Однако 27 из них находятся в состоянии остановки сердца и лёгких, подобным образом в Японии сообщают о тех, чья смерть пока не подтверждена уполномоченным врачом по особой процедуре. Возгорание произошло на четвёртом этаже здания развлекательного района Киташинчи, недалеко от главного городского вокзала. На место происшествия прибыло более 30 пожарных. Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 10:20, при этом, по данным очевидцев, огонь потушили уже через 15 минут.
Ранее Лайф сообщал, что двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Амурской области. При этом соседи смогли спасти из огня ребёнка 2009 года рождения.
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