Жертвами пожара в японской Осаке могли стать 27 человек

Однако 27 из них находятся в состоянии остановки сердца и лёгких, подобным образом в Японии сообщают о тех, чья смерть пока не подтверждена уполномоченным врачом по особой процедуре. Возгорание произошло на четвёртом этаже здания развлекательного района Киташинчи, недалеко от главного городского вокзала. На место происшествия прибыло более 30 пожарных. Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 10:20, при этом, по данным очевидцев, огонь потушили уже через 15 минут.