Учёные рассказали о способностях мозга решать сложнейшие задачи за мгновение до сна

"Творческий подъём" происходит во время фазы сна, которую специалисты называют № 1, или стадией без быстрых движений глаз. Французские биологи использовали метод американского изобретателя Томаса Эдисона, который дремал с мячами в руках и просыпался от их падения. Считается, что таким образом он мог вспоминать все свои идеи. Учёные набрали две группы, где испытуемые решали математические задачи. После им разрешалось поспать 20 минут, но с предметом в руке. Те, кто достигал стадии сна № 1, справлялись с задачами в три раза чаще остальных. Те, кто отдохнул в фазе № 1, в шесть раз лучше решали задачи, чем оказавшиеся в глубокой фазе № 2.