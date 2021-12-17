Учёные рассказали о способностях мозга решать сложнейшие задачи за мгновение до сна
Французские биологи использовали метод американского изобретателя Томаса Эдисона, который дремал с мячами в руках и просыпался от их падения.
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Человек способен испытывать особенный "творческий подъём" за мгновения до погружения в сон, в этот период его мозг способен решить самые сложные задачи. К такому выводу пришли учёные из Парижского института мозга.
"Я была удивлена тому, что за последние два десятилетия почти никто из учёных не изучал этот период", — цитирует нейробиолога и соавтора исследования Дельфину Удиетт Science Advances.
"Творческий подъём" происходит во время фазы сна, которую специалисты называют № 1, или стадией без быстрых движений глаз. Французские биологи использовали метод американского изобретателя Томаса Эдисона, который дремал с мячами в руках и просыпался от их падения. Считается, что таким образом он мог вспоминать все свои идеи. Учёные набрали две группы, где испытуемые решали математические задачи. После им разрешалось поспать 20 минут, но с предметом в руке. Те, кто достигал стадии сна № 1, справлялись с задачами в три раза чаще остальных. Те, кто отдохнул в фазе № 1, в шесть раз лучше решали задачи, чем оказавшиеся в глубокой фазе № 2.
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