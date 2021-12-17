Семьи погибших и пострадавших на "Листвяжной" получат бесплатное санаторное лечение
С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог, чтобы люди смогли вернуться на работу уже полностью восстановленными.
Фото © ТАСС / Sergei Gavrilenko
Для пострадавших, а также родственников погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе разработана специальная программа медицинского сопровождения, включающая в себя бесплатное санаторно-оздоровительное лечение в течение года. Об этом сообщает региональное правительство.
"Пострадавшим на шахте "Листвяжная" будет предоставлена возможность оздоровления в санатории "Инской", расположенном в Беловском округе. Горноспасатели и шахтёры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог, чтобы люди могли вернуться на работу уже полностью восстановленными", — сообщается на официальном сайте.
Родителям, супругам и детям погибших на "Листвяжной" выдадут именные пластиковые карты, по которым они смогут обратиться за медицинской помощью вне очереди в главное медучреждение региона — Кузбасскую областную больницу им. С.В. Беляева. В случае экстренной необходимости они также смогут попасть во все отделения клиники в любое время суток. Если же в больнице не будет необходимой услуги, сотрудники предоставят сопровождение в любое другое медучреждение.
"Все медицинские процедуры будут проводить бесплатно", — уточнил главврач больницы Михаил Ликстанов.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества. Тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал владельца шахты "Листвяжная", председателя совета директоров компании "СДС-уголь" Михаила Федяева. Аналогичная мера пресечения избрана генеральному директору холдинга Геннадию Алексееву, техническому директору компании Антону Якутову, а также главному инженеру шахты "Листвяжная" Анатолию Лобанову.
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