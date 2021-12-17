Семьи погибших и пострадавших на "Листвяжной" получат бесплатное санаторное лечение

Для пострадавших, а также родственников погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе разработана специальная программа медицинского сопровождения, включающая в себя бесплатное санаторно-оздоровительное лечение в течение года. Об этом сообщает региональное правительство.

"Пострадавшим на шахте "Листвяжная" будет предоставлена возможность оздоровления в санатории "Инской", расположенном в Беловском округе. Горноспасатели и шахтёры по назначению врача получат курс физиолечения, массаж, ингаляции. С ними будут работать психологи и специалист-профпатолог, чтобы люди могли вернуться на работу уже полностью восстановленными", — сообщается на официальном сайте.

Родителям, супругам и детям погибших на "Листвяжной" выдадут именные пластиковые карты, по которым они смогут обратиться за медицинской помощью вне очереди в главное медучреждение региона — Кузбасскую областную больницу им. С.В. Беляева. В случае экстренной необходимости они также смогут попасть во все отделения клиники в любое время суток. Если же в больнице не будет необходимой услуги, сотрудники предоставят сопровождение в любое другое медучреждение.