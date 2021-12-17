В Госдепе подтвердили спасение похищенных в октябре в Гаити иностранных миссионеров
Из плена было вызволено 12 оставшихся христиан, большая часть из которых — жители Соединённых Штатов.
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Все похищенные в Гаити и находящиеся в плену у вооружённых банд миссионеры из США и Канады спасены. Об этом сообщил Госдепартамент Соединённых Штатов.
"Мы приветствуем новость о том, что сегодня освобождены оставшиеся 12 человек, в том числе 11 американцев, которые были похищены 16 октября", — сказано в заявлении.
Лайф напоминает, похищения в Республике Гаити участились после убийства 53-летнего президента страны этим летом. Жовенеля Моиза застрелили при атаке на его резиденцию. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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