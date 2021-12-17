В Госдепе подтвердили спасение похищенных в октябре в Гаити иностранных миссионеров

Все похищенные в Гаити и находящиеся в плену у вооружённых банд миссионеры из США и Канады спасены. Об этом сообщил Госдепартамент Соединённых Штатов.

"Мы приветствуем новость о том, что сегодня освобождены оставшиеся 12 человек, в том числе 11 американцев, которые были похищены 16 октября", — сказано в заявлении.