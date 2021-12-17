Нутрициолог Половинская раскрыла неожиданную опасность апельсинов

Апельсины очень полезны, содержат большое количество микро- и макроэлементов, но в отдельных случаях могут нанести вред вашему организму. Об этом предупредила нутрициолог Юлия Половинская, слова которой приводит РИА "Новости".

Так, при употреблении в больших количествах эти фрукты могут вызвать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта нужно с осторожностью употреблять апельсины натощак. Кроме того, цитрусовые имеют высокую кислотность, что плохо может сказаться на зубной эмали. Вдобавок ко всему повышается риск её разрушения. Поэтому лучше прополаскивать рот после употребления апельсина или пить апельсиновый сок через трубочку, советует она.

Однако пользы в апельсинах много. В них содержится суточная норма витамина С, есть флавоноиды — вещества, регулирующие рост организма и оказывающие антиоксидантное действие. Они понижают артериальное давление, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют стенки сосудов, обладают жаропонижающим действием, применяются при лечении язв и ран, снижают уровень холестерина, помогают дольше сохранить молодость и красоту, добавила Половинская.