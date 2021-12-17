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Депутат Бессараб рассказала о всех выплатах россиянам к Новому году

Парламентарий также подчеркнула, что многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам в период до праздников.

17 декабря, 04:30
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие выплаты получат россияне до конца 2021 года. Среди них пенсии, заработная плата за январь, 13-я зарплата, премии и пособия.

"Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13-ю зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии", указала Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru.

Россияне рассказали о самых любимых новогодних традициях

Россияне рассказали о самых любимых новогодних традициях

Депутат подчеркнула, что также многие работодатели и регионы стараются выдать детские новогодние подарки, оказать помощь многодетным семьям и ветеранам в период до Нового года. По её словам, семьи с детьми не останутся без поддержки в период новогодних праздников.

Ранее Бессараб рассказала, какие изменения грядут в жизни россиян в 2022 году. По словам парламентария, в частности, будет широко применяться практика беззаявительного порядка получения льгот. Речь идёт о материнском капитале и пенсионных выплатах.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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