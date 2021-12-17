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Визажист Сероштан посоветовала женщинам отказаться от блёсток в макияже на Новый год

При этом она уверена, что больше всего испортят внешность расплывшиеся стрелки на глазах и размазавшийся контур помады.

17 декабря, 04:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Женщинам на Новый год не стоит использовать в макияже блёстки и глиттеры. Такой совет дала визажист бренда Estée Lauder Юлия Сероштан, отметив, что их нужно оставить на нарядах, но не на лице.

"В этом сезоне все блёстки и глиттеры оставьте новогодним нарядам, на лице вашим украшением будет красиво очерченная форма глаз и губ и минимум цветовых акцентов в макияже", — порекомендовала она в беседе с "Газетой.ru".

Визажист также посоветовала не усердствовать с сильным скульптурированием лица и густыми плотными накладными ресницами. Она уверена, что это приведёт к обратному эффекту: лицо будет выглядеть усталым, а взгляд тяжёлым. При этом, по её мнению, больше всего испортят макияж расплывшиеся стрелки на глазах и размазавшийся контур помады.

Как нельзя стричься ни в коем случае, даже если тебе всё равно на свою внешность

Как нельзя стричься ни в коем случае, даже если тебе всё равно на свою внешность

"Используйте устойчивые текстуры, чтобы быть уверенной, что макияж сохранится в первозданном виде", — заключила Сероштан.

А ранее Лайф рассказывал, что стилист Владислав Лисовец раскрыл, какие макияж и причёска могут состарить женщину. Эксперт моды отметил, что один из главных элементов образа — это яркие губы. Однако нельзя забывать, что в таком случае весь остальной макияж должен быть эстетичным.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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