Визажист Сероштан посоветовала женщинам отказаться от блёсток в макияже на Новый год

Женщинам на Новый год не стоит использовать в макияже блёстки и глиттеры. Такой совет дала визажист бренда Estée Lauder Юлия Сероштан, отметив, что их нужно оставить на нарядах, но не на лице.

"В этом сезоне все блёстки и глиттеры оставьте новогодним нарядам, на лице вашим украшением будет красиво очерченная форма глаз и губ и минимум цветовых акцентов в макияже", — порекомендовала она в беседе с "Газетой.ru".

Визажист также посоветовала не усердствовать с сильным скульптурированием лица и густыми плотными накладными ресницами. Она уверена, что это приведёт к обратному эффекту: лицо будет выглядеть усталым, а взгляд тяжёлым. При этом, по её мнению, больше всего испортят макияж расплывшиеся стрелки на глазах и размазавшийся контур помады.

"Используйте устойчивые текстуры, чтобы быть уверенной, что макияж сохранится в первозданном виде", — заключила Сероштан.