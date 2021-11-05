Как нельзя стричься ни в коем случае, даже если тебе всё равно на свою внешность
Парикмахеры уверяют: удачная стрижка сделает ваш образ незабываемым. Что ж, спешим опровергнуть. У отвратительной причёски гораздо больше шансов произвести неизгладимое впечатление.
Хоть о неудачных походах в парикмахерскую обычно все хотят поскорее забыть, есть люди, которые с удовольствием делятся своими провалами. Они даже создали специальное сообщество на Reddit — Justf**kmyshitup. В подборке ниже — 15 самых смешных и в то же время страшных постов оттуда.
"В эти тяжёлые карантинные времена мне пришлось нелегко".
"Никогда! Слышите? Никогда не пытайтесь сделать стрижку под горшок самостоятельно".
"Я попросил оформить плавный переход и подровнять верх. Вот что со мной сделали..."
"Знакомьтесь, Шелдон Адельсон. Состояние — 31,6 миллиарда долларов, генеральный директор 8-й по величине компании казино Las Vegas Sands".
"DJ Khaled выглядит как полностью облысевший чувак в костюме в стиле 70-х".
"Стрижка на 70 миллиардов долларов".
"Я чувствую себя последним гадом, что публикую это сюда, но ладно уж! Встретил этого чувака в баре".
"Дамы и господа, Джо Байден... во времена своей бурной молодости!"
"Впервые постригся в Китае. 1-е фото — что я просил, 2-е — то, что со мной сделали".
"Моя машинка для стрижки разрядилась примерно через 30 секунд после того, как я начал брить голову..."
"Это что, шлем?"
"Прямые волосы + пара часов в шлеме = косички по-азиатски"
"Моя фотография в выпускном альбоме..."
"Я заплатил триста баксов, чтобы с моими кудрявыми волосами наконец разобрались..."
"Этот рэпер стырил мой образ из 2009-го..."
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