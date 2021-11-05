Как нельзя стричься ни в коем случае, даже если тебе всё равно на свою внешность

Хоть о неудачных походах в парикмахерскую обычно все хотят поскорее забыть, есть люди, которые с удовольствием делятся своими провалами. Они даже создали специальное сообщество на Reddit — Justf**kmyshitup. В подборке ниже — 15 самых смешных и в то же время страшных постов оттуда.

"В эти тяжёлые карантинные времена мне пришлось нелегко".

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Никогда! Слышите? Никогда не пытайтесь сделать стрижку под горшок самостоятельно".

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Я попросил оформить плавный переход и подровнять верх. Вот что со мной сделали..."

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Знакомьтесь, Шелдон Адельсон. Состояние — 31,6 миллиарда долларов, генеральный директор 8-й по величине компании казино Las Vegas Sands".

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"DJ Khaled выглядит как полностью облысевший чувак в костюме в стиле 70-х".

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Стрижка на 70 миллиардов долларов".

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Я чувствую себя последним гадом, что публикую это сюда, но ладно уж! Встретил этого чувака в баре".

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Дамы и господа, Джо Байден... во времена своей бурной молодости!"

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Впервые постригся в Китае. 1-е фото — что я просил, 2-е — то, что со мной сделали".

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Моя машинка для стрижки разрядилась примерно через 30 секунд после того, как я начал брить голову..."

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Это что, шлем?"

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Прямые волосы + пара часов в шлеме = косички по-азиатски"

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Моя фотография в выпускном альбоме..."

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Я заплатил триста баксов, чтобы с моими кудрявыми волосами наконец разобрались..."

Фото © Reddit / Justf**kmyshitup

"Этот рэпер стырил мой образ из 2009-го..."