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То ли смеяться, то ли плакать: 10 собак после грумеров, которым нужно оторвать руки за такие стрижки

Каждый раз, когда приходится идти к новому парикмахеру, люди волнуются — а что, если хвалёный мастер окажется совсем не таким талантливым и испортит и без того неидеальную стрижку... Нашим питомцам о таких проблемах невдомёк, но это совсем не значит, что они не могут стать жертвой горе-грумеров. В подборке ниже — 15 собак, которых сейчас можно назвать разве что модными катастрофами.

1 мая 2021, 06:00

Фото © Instagram / streetpuma, Reddit / lunocio

"Кажется, это кто-то из битлов..."

Фото © Facebook / Trippy Hippy Committee THC

Фото © Facebook / Trippy Hippy Committee THC

"Когда мама отдала меня грумеру-стажёру, который считает, что львиная грива выглядит именно так"

Фото © Instagram / foxie_the_pom_

Фото © Instagram / foxie_the_pom_

"Если вы не знали, неудачная стрижка может превратить собаку в осла..."

Фото © Reddit / lunocio

Фото © Reddit / lunocio

"Чисто технически можно ли это назвать ирокезом?"

Фото © Instagram / he_unicycling_unicorn

Фото © Instagram / he_unicycling_unicorn

"Прометей заделался панком... кого я воспитала"

Фото © Instagram / prometheusandbalthazar

Фото © Instagram / prometheusandbalthazar

"Когда грумер предложила мне сделать ЭТО, я почему-то согласилась. Теперь думаю, что делать"

Фото © Instagram / rachel.ann.kelly

Фото © Instagram / rachel.ann.kelly

"Даррел выглядит так, словно у него была насыщенная ночка"

Фото © Instagram / theblondebomberblog

Фото © Instagram / theblondebomberblog

"На прошлой неделе сходили к грумеру. Вот что он сделал с моим псом"

Фото © Reddit / DroneWatson

Фото © Reddit / DroneWatson

"Когда пришёл в парикмахерскую "Валентина" и попросил модельную стрижку"

Фото © Instagram / streetpuma

Фото © Instagram / streetpuma

"Модель "Маллет": спереди всё по-деловому, а сзади — полная вечеринка"

Фото © Instagram / froggy_style77

Фото © Instagram / froggy_style77

Примеры выше — лишь крошечная часть от всех собакенов, которые стали жертвами горе-грумеров. Ещё больше — в материале Bored Panda.

Хозяин был готов прибить грумера, когда увидел, на кого стал похож после стрижки его милый пёс

Хозяин был готов прибить грумера, когда увидел, на кого стал похож после стрижки его милый пёс

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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Хозяин был готов прибить грумера, когда увидел, на кого стал похож после стрижки его милый пёс

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