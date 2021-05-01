То ли смеяться, то ли плакать: 10 собак после грумеров, которым нужно оторвать руки за такие стрижки

"Кажется, это кто-то из битлов..."

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"Когда мама отдала меня грумеру-стажёру, который считает, что львиная грива выглядит именно так"

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"Если вы не знали, неудачная стрижка может превратить собаку в осла..."

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"Чисто технически можно ли это назвать ирокезом?"

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"Прометей заделался панком... кого я воспитала"

Фото © Instagram / prometheusandbalthazar

"Когда грумер предложила мне сделать ЭТО, я почему-то согласилась. Теперь думаю, что делать"

Фото © Instagram / rachel.ann.kelly

"Даррел выглядит так, словно у него была насыщенная ночка"

Фото © Instagram / theblondebomberblog

"На прошлой неделе сходили к грумеру. Вот что он сделал с моим псом"

Фото © Reddit / DroneWatson

"Когда пришёл в парикмахерскую "Валентина" и попросил модельную стрижку"

Фото © Instagram / streetpuma

"Модель "Маллет": спереди всё по-деловому, а сзади — полная вечеринка"

Фото © Instagram / froggy_style77

Примеры выше — лишь крошечная часть от всех собакенов, которые стали жертвами горе-грумеров. Ещё больше — в материале Bored Panda.

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