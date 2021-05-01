То ли смеяться, то ли плакать: 10 собак после грумеров, которым нужно оторвать руки за такие стрижки
Каждый раз, когда приходится идти к новому парикмахеру, люди волнуются — а что, если хвалёный мастер окажется совсем не таким талантливым и испортит и без того неидеальную стрижку... Нашим питомцам о таких проблемах невдомёк, но это совсем не значит, что они не могут стать жертвой горе-грумеров. В подборке ниже — 15 собак, которых сейчас можно назвать разве что модными катастрофами.
Фото © Instagram / streetpuma, Reddit / lunocio
"Кажется, это кто-то из битлов..."
Фото © Facebook / Trippy Hippy Committee THC
"Когда мама отдала меня грумеру-стажёру, который считает, что львиная грива выглядит именно так"
Фото © Instagram / foxie_the_pom_
"Если вы не знали, неудачная стрижка может превратить собаку в осла..."
Фото © Reddit / lunocio
"Чисто технически можно ли это назвать ирокезом?"
Фото © Instagram / he_unicycling_unicorn
"Прометей заделался панком... кого я воспитала"
Фото © Instagram / prometheusandbalthazar
"Когда грумер предложила мне сделать ЭТО, я почему-то согласилась. Теперь думаю, что делать"
Фото © Instagram / rachel.ann.kelly
"Даррел выглядит так, словно у него была насыщенная ночка"
Фото © Instagram / theblondebomberblog
"На прошлой неделе сходили к грумеру. Вот что он сделал с моим псом"
Фото © Reddit / DroneWatson
"Когда пришёл в парикмахерскую "Валентина" и попросил модельную стрижку"
Фото © Instagram / streetpuma
"Модель "Маллет": спереди всё по-деловому, а сзади — полная вечеринка"
Фото © Instagram / froggy_style77
Примеры выше — лишь крошечная часть от всех собакенов, которые стали жертвами горе-грумеров. Ещё больше — в материале Bored Panda.
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