Кулеба: Украине не дали чётких ответов по вступлению в НАТО и ЕС

Киеву нужны чёткие ответы на вопросы о вступлении в НАТО и Евросоюз, однако страна их не получает. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому вопреки всем достижениям в обоих направлениях — а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической — мы хотим иметь чёткость", — сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".

Он подчеркнул, что этот вопрос поднимался в связи с тем, что в следующем году в Мадриде планируется проведение важного саммита НАТО, на котором определят дальнейший курс альянса. Власти Незалежной понимали, что не получат чёткого ответа, признал Кулеба, однако заметил, что подобный вопрос нужно поднимать.