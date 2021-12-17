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Кулеба: Украине не дали чётких ответов по вступлению в НАТО и ЕС

Интеграция не может быть бесконечным процессом, уверен дипломат, поэтому Киев поднимает подобный вопрос.

17 декабря, 05:14
<p>Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / ЕРА

Киеву нужны чёткие ответы на вопросы о вступлении в НАТО и Евросоюз, однако страна их не получает. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому вопреки всем достижениям в обоих направлениях — а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической — мы хотим иметь чёткость", — сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1".

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Он подчеркнул, что этот вопрос поднимался в связи с тем, что в следующем году в Мадриде планируется проведение важного саммита НАТО, на котором определят дальнейший курс альянса. Власти Незалежной понимали, что не получат чёткого ответа, признал Кулеба, однако заметил, что подобный вопрос нужно поднимать.

А ранее в НАТО назвали условие для диалога с Россией. В альянсе уточнили, что осведомлены о предложениях РФ по европейской безопасности, однако подчеркнули важность также учитывать их озабоченности.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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