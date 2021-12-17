В Белоруссии умер старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин
Ему было 105 лет. Звезду Героя Мичурин получил в 23 года — за отважную оборону во время советско-финской войны. Он остался один с тремя пулемётами против наступающих войск и сумел удержать рубеж.
Герой Советского Союза Василий Мичурин © Wikipedia
В Белоруссии на 106-м году жизни умер Василий Мичурин — старейший в мире Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. О смерти полковника в отставке сообщило Министерство обороны республики.
"Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь", — сказано в релизе ведомства.
За мужество и подвиг, совершённый в Финскую кампанию, Мичурин в 23 года получил звезду Героя. Он остался один с тремя пулемётами против наступающих войск и сумел удержать рубеж. Кроме того, Василий Сергеевич был награждён орденом Красной Звезды с присвоением звания майора за взятие Барановичей, а второй орден Красной Звезды получил за бои в Польше. За участие в штурме Кёнигсберга ему вручили орден Отечественной войны II степени. Вторую такую же награду майор получил за участие в штурме Берлина.
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