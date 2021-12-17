Депутат Бундестага Шмидт заявил, что ФРГ следует признать Крым российским

Германии следует признать Крым частью территории России, так как это отвечает интересам Берлина. Об этом заявил член комитета Бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в беседе с РИА "Новости".

"В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплёки. Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блоку НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что страны Запада придерживаются принципа двойной морали в отношении полуострова. Так, с одной стороны, признаётся отделение Косова от Сербии, а с другой, категорически отрицается законность крымского референдума. Шмидт напомнил, что несколько лет назад в составе делегации посетил российский регион и на месте увидел, что "это было обоюдное и демократическое изъявление" жителей полуострова.

"Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага", — заключил парламентарий.

Ранее Лайф рассказывал, что крымский депутат Юрий Гемпель пригласил нового канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить полуостров. Парламентарий отметил, что такой визит изменит ошибочное представление главы немецкого правительства о воссоединении региона с Россией.