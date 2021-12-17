СБУ предупредила об угрозе остановки украинских ТЭС из-за дефицита угля

В документе указано, что по состоянию на 1 декабря на складах имелось лишь 486 тысяч тонн угля при плановом показателе в 2,6 миллиона. Это объясняется тем, что не были приняты меры для накопления угля на складах. Без отопления могут остаться целые регионы, которые обеспечиваются находящимися там ТЭС и ТЭЦ. В частности, запас угля на Славянской ТЭС в 50 раз ниже необходимого, на Луганской ТЭС — в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, в пять раз ниже нормы запасы угля на ТЭЦ в Чернигове. При этом Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов угля.