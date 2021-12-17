СБУ предупредила об угрозе остановки украинских ТЭС из-за дефицита угля
В отчёте ведомства указано, что по состоянию на 1 декабря на складах имелось лишь 486 тысяч тонн угля при плановом показателе в 2,6 миллиона. Существует угроза энергетической безопасности страны.
Фото © ТАСС / Тришин Николай
Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила кабмин об угрозе остановки теплоэлектростанций, обеспечивающих отопление целых регионов. Причина этому — низкие запасы угля, сказано в отчёте ведомства, оказавшемся в распоряжении издания "Зеркало недели".
В документе указано, что по состоянию на 1 декабря на складах имелось лишь 486 тысяч тонн угля при плановом показателе в 2,6 миллиона. Это объясняется тем, что не были приняты меры для накопления угля на складах. Без отопления могут остаться целые регионы, которые обеспечиваются находящимися там ТЭС и ТЭЦ. В частности, запас угля на Славянской ТЭС в 50 раз ниже необходимого, на Луганской ТЭС — в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, в пять раз ниже нормы запасы угля на ТЭЦ в Чернигове. При этом Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов угля.
Как подчеркнули в СБУ, сложившаяся ситуация создаёт угрозу энергетической безопасности страны, что может привести к чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряжённости и дискредитации органов госвласти.
Критически низким запас угля на Украине назвал и глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. И отметил, что ситуация с газом куда лучше.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-премьер Украины Анатолий Кинах заявил, что уже в январе – феврале страна может получить серьёзные проблемы из-за дефицита газа. Сейчас в газохранилищах Незалежной топлива примерно на 30–40% меньше, чем должно быть по нормативам, отметил он.
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