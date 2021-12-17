Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев признал вину по всем статьям обвинения и раскаялся в убийстве людей. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом "Реального времени" в зале суда во время перерыва заседания по продлению меры пресечения злоумышленнику.

"Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших. <...> Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", — сказал Галявиев.

Он также отметил, что никто не подстрекал его на совершение атаки и ни в какой секте он не состоял. При этом на вопрос журналиста, могло ли его что-то остановить, Галявиев заявил, что "много что".

Молодой человек рассказал, что условия содержания у него нормальные, а буквально неделю назад он разговаривал с отцом. В изоляторе Галявиев читает книги "какие дают".