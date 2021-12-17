"Слова не вернут погибших": Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся и попросил прощения
Злоумышленник также отметил, что никто его не подстрекал к совершению атаки. При этом он заявил, что "много что" могло его остановить.
Устроивший стрельбу в казанской гимназии Галявиев раскаялся в убийствах. © YouTube / Интернет-газета "Реальное время"
Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев признал вину по всем статьям обвинения и раскаялся в убийстве людей. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом "Реального времени" в зале суда во время перерыва заседания по продлению меры пресечения злоумышленнику.
"Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших. <...> Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал", — сказал Галявиев.
Он также отметил, что никто не подстрекал его на совершение атаки и ни в какой секте он не состоял. При этом на вопрос журналиста, могло ли его что-то остановить, Галявиев заявил, что "много что".
Молодой человек рассказал, что условия содержания у него нормальные, а буквально неделю назад он разговаривал с отцом. В изоляторе Галявиев читает книги "какие дают".
Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая, открыв огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от напавшего. Стрелок был арестован. 10 декабря стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение. В материалах уголовного дела указывается, что Галявиев пытался подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур.
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