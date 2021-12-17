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Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Премиум"

Отмечается, что организация проводила непрозрачные операции для расчёта между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

17 декабря, 06:13

© ТАСС / Алексей Зотов

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что НКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. Кроме того, "Премиум" проводил непрозрачные операции для расчёта между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Сейчас в организации назначена временная администрация ЦБ РФ.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Спутник"

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование". Сообщается, что компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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