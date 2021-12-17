Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "Премиум"

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что НКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. Кроме того, "Премиум" проводил непрозрачные операции для расчёта между гражданами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Сейчас в организации назначена временная администрация ЦБ РФ.