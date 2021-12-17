НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Появилось видео падения поливочной машины, которую уронил набок самолёт в Шереметьево

На кадрах слышны крики сотрудников, которые находились в кабине. Один из них в итоге был госпитализирован.

17 декабря, 06:47

Момент падения поливочной машины, которую уронил набок самолёт в Шереметьево. Видео © Telegram / DreamOff project

В Сети опубликовано видео с моментом вчерашнего ЧП в аэропорту Шереметьево, когда самолёт Airbus А350 Москва — Канкун зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, после чего деайсер перевернулся.

На кадрах слышны крики сотрудников, которые находились в кабине машины. Один из них в итоге был госпитализирован с различными травмами. А вот экипаж лайнера, по некоторым данным, не заметил столкновения, на дымящуюся машину обратили внимание сами пассажиры.

Врач гандбольного ЦСКА спас человека на борту самолёта

Врач гандбольного ЦСКА спас человека на борту самолёта

Позже пассажиры самолёта поделились подробностями столкновения с деайсером. По их словам, авария произошла в тот момент, когда лайнер обрабатывали противообледенительной жидкостью, это подтверждает появившееся сегодня видео.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1