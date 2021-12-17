Появилось видео падения поливочной машины, которую уронил набок самолёт в Шереметьево

Момент падения поливочной машины, которую уронил набок самолёт в Шереметьево. Видео © Telegram / DreamOff project

В Сети опубликовано видео с моментом вчерашнего ЧП в аэропорту Шереметьево, когда самолёт Airbus А350 Москва — Канкун зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, после чего деайсер перевернулся.

На кадрах слышны крики сотрудников, которые находились в кабине машины. Один из них в итоге был госпитализирован с различными травмами. А вот экипаж лайнера, по некоторым данным, не заметил столкновения, на дымящуюся машину обратили внимание сами пассажиры.