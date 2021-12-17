Кабмин утвердил программу содействия занятости молодёжи до 2030 года

Правительство России утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

"Создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей — такова главная цель долгосрочной программы содействия занятости молодёжи до 2030 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы по поддержке трудоустройства молодых людей, сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, а также создать условия для того, чтобы студенты могли совмещать учёбу с трудовой или предпринимательской деятельностью.

Отмечается, что для решения этих задач предусмотрено в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым сложно найти работу, например инвалидов. Также в программу входит помощь в переезде молодёжи в регионы, где наблюдается дефицит кадров на рынке труда, организация практического обучения студентов у предпринимателей. Кроме того, предусмотрен запуск проекта "Страна мастеров", который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве.