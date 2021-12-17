Кабмин утвердил программу содействия занятости молодёжи до 2030 года
В частности, планируется сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей.
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Правительство России утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года. Документ опубликован на сайте кабмина.
"Создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей — такова главная цель долгосрочной программы содействия занятости молодёжи до 2030 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы по поддержке трудоустройства молодых людей, сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, а также создать условия для того, чтобы студенты могли совмещать учёбу с трудовой или предпринимательской деятельностью.
Отмечается, что для решения этих задач предусмотрено в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым сложно найти работу, например инвалидов. Также в программу входит помощь в переезде молодёжи в регионы, где наблюдается дефицит кадров на рынке труда, организация практического обучения студентов у предпринимателей. Кроме того, предусмотрен запуск проекта "Страна мастеров", который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве.
Ранее Лайф рассказывал, что на Конгрессе молодых учёных обсудили популяризацию знаний и вредный контент. Участники подискутировали на тему ограничения информации и её адаптации под современные площадки.
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