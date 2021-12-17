В России создадут приложение для штрафования нарушителей ПДД по фото и видео

В России могут создать приложение, которое позволит пользователям отправлять фото и видео с фиксацией нарушений ПДД, и на основе этих данных будут выписывать штрафы. Об этом сообщает портал Autonews.

Федеральное приложение под неофициальным названием "Народный инспектор" планируют создать на базе "Помощника Москвы". Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки. Штрафы на основе этих данных будут выписываться без составления протокола.

При этом, как утверждает эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман, кадры с видеорегистраторов в это приложение загрузить не получится, поскольку сама технология не позволяет фиксировать динамичные нарушения.

По данным Autonews, для работы приложения правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.