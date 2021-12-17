Режиссёр Сокуров извинился перед главой СПЧ Фадеевым за полемику с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров направил обращение председателю Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерию Фадееву, в котором извинился за свои высказывания на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК .

"Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения", — написал Сокуров, отметив, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха.

Напомним, что режиссёр Александр Сокуров вступил в полемику с президентом России Владимиром Путиным во время заседания с членами Совета по правам человека. Сокуров высказал мнение, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства с этим мнением не согласился. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал дать правовую оценку высказываниям режиссёра.