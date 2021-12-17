"Я думал, что видел всё": Врач Нарви обнаружил ребёнка в печени пациентки
По словам медика, рассказавшего о необычном случае, он впервые в своей практике столкнулся с подобным.
Канадский врач Майкл Нарви, который работает в исследовательском институте при Университете Манитобы, рассказал о необычном случае внематочной беременности. По его словам, у 33-летней женщины плод начал развиваться в печени. Медик опубликовал видеорезультаты УЗИ в аккаунте TikTok.
"Я думал, что видел всё. <...> Это первый подобный случай у меня", — говорит Нарви на видео.
Он отметил, что обычно в ситуациях с внематочной беременностью плод развивается в брюшной полости.
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