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"Я думал, что видел всё": Врач Нарви обнаружил ребёнка в печени пациентки

По словам медика, рассказавшего о необычном случае, он впервые в своей практике столкнулся с подобным.

17 декабря, 07:55
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У женщины обнаружили ребёнка в печени. © TiktTok / nicu_musings

У женщины обнаружили ребёнка в печени. © TiktTok / nicu_musings

Канадский врач Майкл Нарви, который работает в исследовательском институте при Университете Манитобы, рассказал о необычном случае внематочной беременности. По его словам, у 33-летней женщины плод начал развиваться в печени. Медик опубликовал видеорезультаты УЗИ в аккаунте TikTok.

"Я думал, что видел всё. <...> Это первый подобный случай у меня", — говорит Нарви на видео.

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Он отметил, что обычно в ситуациях с внематочной беременностью плод развивается в брюшной полости.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Волгоградской области родила близнецов на парковке торгового центра. Роды пришлось принимать супругу женщины. На свет появились два здоровых мальчика весом 2,7 и 2,5 килограмма.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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