У женщины обнаружили ребёнка в печени. © TiktTok / nicu_musings

Канадский врач Майкл Нарви, который работает в исследовательском институте при Университете Манитобы, рассказал о необычном случае внематочной беременности. По его словам, у 33-летней женщины плод начал развиваться в печени. Медик опубликовал видеорезультаты УЗИ в аккаунте TikTok.

"Я думал, что видел всё. <...> Это первый подобный случай у меня", — говорит Нарви на видео.

Он отметил, что обычно в ситуациях с внематочной беременностью плод развивается в брюшной полости.