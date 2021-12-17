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ФСБ задержала сторонника ИГИЛ, который вербовал студентов МИРЭА

Вербовщик оказался гражданином среднеазиатской республики и сам учился в Российском технологическом институте.

17 декабря, 08:24
<p>Сотрудник ФСБ. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Сотрудник ФСБ. Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию по задержанию сторонника ИГИЛ*, который вербовал студентов Российского технологического института — МИРЭА. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

"Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", — сказали в пресс-службе.

Вербовщик оказался гражданином среднеазиатской республики и сам учился в РТУ-МИРЭА. По данным спецслужбы, он неоднократно оправдывал деятельность террористов и пропагандировал их идеологию в Интернете. Кроме того, он распространял экстремистские материалы и призывал к "ведению вооружённой борьбы для установления халифата на территории Ирака и Сирии".

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А ранее Лайф писал, что ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который планировал резонансные акции и готовил взрывчатку.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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