Аналитики "Яндекс.Путешествий" выяснили, куда россияне отправятся на Новый год
По сравнению с прошлым годом количество граждан, собирающихся улететь на зимние праздники, увеличилось на 25%.
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Большинство россиян, планирующих поездки на новогодние праздники, улетят в Турцию, Армению и Молдавию, при этом наиболее популярные города — Стамбул, Ереван и Кишинёв. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия", изучив данные по поиску и бронированию авиабилетов. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.
Кроме того, среди популярных направлений — ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария. Однако некоторые россияне не планируют выезжать за пределы страны. Так, чаще всего граждане приобретают билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые собираются улететь на новогодние праздники, выросло на 25%. При этом число поездок по стране увеличилось на 14%, а количество желающих уехать за границу стало больше в пять раз — 11% от всех путешественников в этот период.
В поездке туристы планируют провести около недели. По данным сервиса, средняя цена одного авиабилета по России в обе стороны в сравнении с прошлым годом выросла на 28% и составила 13 тысяч рублей, а цена аналогичного перелёта за границу, наоборот, снизилась на 8% — до 28 тысяч рублей.
Ранее россияне поделились планами по трате новогодней премии. Самые популярные варианты — погашение кредитов, подарки и отпуск, многие также планируют отложить бонус на будущие расходы.
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