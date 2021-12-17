Аналитики "Яндекс.Путешествий" выяснили, куда россияне отправятся на Новый год

Большинство россиян, планирующих поездки на новогодние праздники, улетят в Турцию, Армению и Молдавию, при этом наиболее популярные города — Стамбул, Ереван и Кишинёв. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия", изучив данные по поиску и бронированию авиабилетов. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Кроме того, среди популярных направлений — ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария. Однако некоторые россияне не планируют выезжать за пределы страны. Так, чаще всего граждане приобретают билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые собираются улететь на новогодние праздники, выросло на 25%. При этом число поездок по стране увеличилось на 14%, а количество желающих уехать за границу стало больше в пять раз — 11% от всех путешественников в этот период.

В поездке туристы планируют провести около недели. По данным сервиса, средняя цена одного авиабилета по России в обе стороны в сравнении с прошлым годом выросла на 28% и составила 13 тысяч рублей, а цена аналогичного перелёта за границу, наоборот, снизилась на 8% — до 28 тысяч рублей.