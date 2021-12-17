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Опубликовано 17 декабря 2021, 11:11

В Госдуме проведут расследование из-за законопроекта, который раскритиковала Матвиенко

Документ предусматривает использование в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.

В Госдуме РФ решили создать согласительную комиссию и провести служебное расследование обстоятельств принятия закона, который на днях раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Документ касается использования в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.

"По итогам этого расследования мы будем делать выводы", — рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, 15 декабря Валентина Матвиенко рассказала о попытке главы Минпросвещения Сергея Кравцова с помощью давления сподвигнуть Совфед принять закон "Об образовании" с ошибками. Она подчеркнула, что вместо этого документ нужно было доработать. В итоге сенаторы отклонили этот закон для технической правки.

Недочётом, который смутил Совфед, оказалось пропущенное в тексте документа слово "исключительно". По словам главы Комитета по образованию и науке Лилии Гумеровой, из-за этой ошибки был нарушен весь смысл закона, что в дальнейшем могло бы привести к двойной трактовке.

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"Когда поправки вносились в документ, произошла техническая ошибка: в двух местах слово "исключительно" убрали — и получилось двойное трактование. Теперь кто-то считает, что нужно вообще запретить дистанционные технологии. Или, наоборот, только с их использованием вести образовательный процесс. Получилась чехарда, которая противоречит изначальному замыслу",пояснила сенатор "Парламентской газете".

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Александра Вишнякова
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