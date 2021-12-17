В "Москве-Сити" лифт с пассажиром пролетел 13 этажей
Инцидент произошёл в небоскрёбе комплекса "Федерация". Пострадавший получил ушиб позвоночника.
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В Москве мужчина "пролетел" 13 этажей в лифте в одной из башен делового центра "Москва-Сити", после чего кабина резко затормозила. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в небоскрёбе комплекса "Федерация". Лифт сорвался на 27-м этаже, а затормозил аж на 14-м, утверждает пассажир. 46-летний пострадавший обратился в больницу с ушибом позвоночника.
Как сообщает ТАСС, ЧП случилось накануне днём. Полиция начала доследственную проверку по факту произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске мужчина подорвал лифт с соседом внутри из-за шумного ремонта. В отношении него возбуждено дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом". Мужчину из упавшего лифта вытащили жильцы многоэтажки. Сам пострадавший рассказал, что за секунды до взрыва видел в кабине пакет, но значения этому не придал.
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