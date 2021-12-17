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В "Москве-Сити" лифт с пассажиром пролетел 13 этажей

Инцидент произошёл в небоскрёбе комплекса "Федерация". Пострадавший получил ушиб позвоночника.

17 декабря, 08:33
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© Pixabay

В Москве мужчина "пролетел" 13 этажей в лифте в одной из башен делового центра "Москва-Сити", после чего кабина резко затормозила. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошёл в небоскрёбе комплекса "Федерация". Лифт сорвался на 27-м этаже, а затормозил аж на 14-м, утверждает пассажир. 46-летний пострадавший обратился в больницу с ушибом позвоночника.

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Как сообщает ТАСС, ЧП случилось накануне днём. Полиция начала доследственную проверку по факту произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутске мужчина подорвал лифт с соседом внутри из-за шумного ремонта. В отношении него возбуждено дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом". Мужчину из упавшего лифта вытащили жильцы многоэтажки. Сам пострадавший рассказал, что за секунды до взрыва видел в кабине пакет, но значения этому не придал.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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