В "Москве-Сити" лифт с пассажиром пролетел 13 этажей

В Москве мужчина "пролетел" 13 этажей в лифте в одной из башен делового центра "Москва-Сити", после чего кабина резко затормозила. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошёл в небоскрёбе комплекса "Федерация". Лифт сорвался на 27-м этаже, а затормозил аж на 14-м, утверждает пассажир. 46-летний пострадавший обратился в больницу с ушибом позвоночника.

Как сообщает ТАСС, ЧП случилось накануне днём. Полиция начала доследственную проверку по факту произошедшего.