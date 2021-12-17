Умер стоматолог, которого пациент-кинопродюсер ранил ножом в клинике в Москве

Как ранее сообщал Лайф, 13 декабря вооружённый мужчина пришёл с ножом в стоматологию и сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшене. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Напавшим оказался 59-летний Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра "Парадиз", который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов. Бабушкинский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца.