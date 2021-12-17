Умер стоматолог, которого пациент-кинопродюсер ранил ножом в клинике в Москве
Напавшего ранее арестовали на два месяца. Причём его адвокаты требовали приобщить медицинские документы, которые подтвердят шизофрению у подзащитного и позволят не помещать его в СИЗО.
© Telegram / Прокуратура Москвы
Умер врач стоматологии Dental Clinic, на которого 13 декабря напал с ножом 59-летний Мурад Оганесян. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.
"41-летний потерпевший скончался в больнице", — указано в посте.
Как ранее сообщал Лайф, 13 декабря вооружённый мужчина пришёл с ножом в стоматологию и сказал, что заранее не записывался. Его попросили подождать на ресепшене. Он немного посидел, а затем пошёл к рентген-кабинету, встретил врача и пырнул его ножом в живот. Напавшим оказался 59-летний Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра "Парадиз", который специализируется на производстве полнометражных художественных и анимационных фильмов. Бабушкинский суд Москвы арестовал мужчину на два месяца.
Комментариев: 0