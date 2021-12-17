Вратаря "Айлендерс" Варламова признали второй звездой игрового дня в НХЛ
Он отразил 40 бросков по своим воротам из 41, выиграв первый матч в сезоне.
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Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семён Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
В домашнем матче против "Бостон Брюинз" (3:1) Варламов отразил 40 бросков по своим воротам из 41. Выигранный матч стал для него первым в нынешнем сезоне.
Отметим, что главной звездой дня признали шведского нападающего "Нэшвилл Предаторз" Филипа Форсберга. В игре с "Колорадо Эвеланш" (5:2) он отметился дублем и одной голевой передачей.
Третьим в списке лучших игроков дня стал швейцарский форвард "Каролины Харрикейнз" Нино Нидеррайтер. Он забросил две шайбы в победном матче против "Детройт Ред Уингз" (5:3).
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