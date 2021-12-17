Вратаря "Айлендерс" Варламова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семён Варламов признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В домашнем матче против "Бостон Брюинз" (3:1) Варламов отразил 40 бросков по своим воротам из 41. Выигранный матч стал для него первым в нынешнем сезоне.

Отметим, что главной звездой дня признали шведского нападающего "Нэшвилл Предаторз" Филипа Форсберга. В игре с "Колорадо Эвеланш" (5:2) он отметился дублем и одной голевой передачей.