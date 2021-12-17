"Валера, держись!": Джиган поддержал школьника, которому педагог запретила писать в тетради с ним на обложке

В ростовской школе разгорелся скандал из-за учительницы, которую взбесила обложка с полуголым Джиганом. Видео © Telegram/Mash

В Ростове-на-Дону учительница запретила шестикласснику писать в тетради с рэпером Джиганом на обложке. Как сообщает Mash, в итоге за парня вступились тысячи пользователей "Тиктока", а также сам музыкант.

По данным телеграм-канала, изображение обнажённого по пояс Джигана вызвало негодование у учительницы математики. Женщина попросила Валеру уважать предмет и немедленно заменить тетрадь. В свою очередь шестиклассник поделился этой историей в "Тиктоке", опубликовав снимок злополучной "тетрадки раздора" и разговор учительницы с его матерью. Стоит отметить, что пользователи соцсети встали на сторону ребёнка.

Так, многие возмутились, что учителя оценивают дизайн тетради, который никак не влияет на знания. А один комментатор рассказал похожую историю из жизни. По его словам, в своё время педагог также запретила ему приносить тетрадь с изображением кричащего футболиста, так как её якобы "раздражало лицо" спортсмена. Впрочем, не исключено, что женщина просто была болельщицей другого клуба.

К слову, история Валеры дошла и до его кумира. Джиган поддержал мальчика на странице в "Инстаграме", подписав в сториз пост: "Валера, держись!" Как признался рэпер, ролик ученика дико рассмешил его.

Джиган поддержал шестиклассника. Скриншот сториз © Instagram / iamgeegun

Школьник не ожидал, что его ролик в "Тиктоке" наберёт так много просмотров. Отметим, что сейчас его уже посмотрело почти два миллиона пользователей. По словам Валеры, он очень счастлив, что сам Джиган вступился за него. Однако парень отметил, что тетрадь всё же придётся оставить дома.