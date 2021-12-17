Опубликовано расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций
Наша команда примет старт в турнире 2 июня выездным матчем с Албанией.
Фото © РФС
Определилось расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
2 июня наша команда сыграет на выезде с Албанией, а 6 июня также в гостях — с Израилем. После этого сборная проведёт две домашние встречи — 10 июня с Исландией и 13 июня с Албанией.
Расписание сборной России в Лиге Наций!#НашиПарни #NationsLeague pic.twitter.com/ZlAIrlJ0zY— Сборная России (@TeamRussia) December 17, 2021
Два заключительных матча российские футболисты сыграют в сентябре. 24-го числа состоится выездная встреча с Исландией, 27-го — домашний матч с Израилем.
Напомним, что жеребьёвка Лиги наций состоялась накануне в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Наша команда попала в группу В2. Если подопечные Валерия Карпина займут по итогам турнира первое место, то смогут подняться рангом выше и сыграть с сильнейшими командами Старого Света.
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