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Опубликовано расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций

Наша команда примет старт в турнире 2 июня выездным матчем с Албанией.

17 декабря, 09:18
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Определилось расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

2 июня наша команда сыграет на выезде с Албанией, а 6 июня также в гостях — с Израилем. После этого сборная проведёт две домашние встречи — 10 июня с Исландией и 13 июня с Албанией.

Два заключительных матча российские футболисты сыграют в сентябре. 24-го числа состоится выездная встреча с Исландией, 27-го — домашний матч с Израилем.

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Напомним, что жеребьёвка Лиги наций состоялась накануне в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Наша команда попала в группу В2. Если подопечные Валерия Карпина займут по итогам турнира первое место, то смогут подняться рангом выше и сыграть с сильнейшими командами Старого Света.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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