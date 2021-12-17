Опубликовано расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций

Определилось расписание матчей сборной России по футболу в Лиге наций. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

2 июня наша команда сыграет на выезде с Албанией, а 6 июня также в гостях — с Израилем. После этого сборная проведёт две домашние встречи — 10 июня с Исландией и 13 июня с Албанией.

Два заключительных матча российские футболисты сыграют в сентябре. 24-го числа состоится выездная встреча с Исландией, 27-го — домашний матч с Израилем.