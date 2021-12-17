Жена заподозрила пастора в алкоголизме, но оказалось, что тот серьёзно болен

Пастора из американского Питтсбурга, штат Пенсильвания, заподозрили в скрытом алкоголизме, однако оказалось, что его организм научился самостоятельно вырабатывать алкоголь и пьянеть. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 37-летний Адам Стамп страдал провалами в памяти и периодически не мог членораздельно изъясняться. Он часто вёл себя как пьяный, хотя при этом не делал ни глотка алкоголя. Его супруга заподозрила, что муж ведёт двойную жизнь и скрывает проблемы со спиртным, когда как-то утром почувствовала от него характерный запах. Кроме того, как-то женщина нашла Адама без сознания на полу в подвале, при этом пастор не помнил, как там оказался. Мужчина утверждал, что не брал в рот ни капли.

Пара обратилась к врачам, но большинство из них лишь советовали Адаму бросить пить. Тогда супруга начала изучать информацию о подобных случаях и пришла к выводу, что у её мужа может быть синдром автопивоварни (внутренней пивоварни) — такое бывает, когда в организме существует избыток грибков определённого типа. После очередной консультации медики всё же провели необходимые тесты — и подозрения жены пастора подтвердились.

По словам самого Стампа, синдром сказывается на личности: иногда он чувствует, будто одновременно пьян и страдает похмельем. Мужчина предположил, что эта болезнь могла развиться из-за антибиотиков, которые он принимал от других недугов.

Пастор начал лечение выявленного синдрома, но столкнулся с симптомами абстиненции, в частности тошнотой, диареей и желудочными коликами. Ему пришлось на три месяца оставить работу. Теперь Стампу приходится избегать углеводов и жить на диете из яиц, курицы, говядины, бургеров и стейков.