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Первую партию вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот

12 тысяч доз препарата предназначены для клинических исследований третьей фазы. По словам разработчиков, вакцина будет так же эффективна против нового штамма "омикрон", как и против "дельты".

17 декабря, 09:05
<p>12 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот <a href="https://www.instagram.com/p/CXk4x81Ml8C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">© Instagram.com / epivaccorona.vaccine</a></p>

12 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот © Instagram.com / epivaccorona.vaccine

Первые 12 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпущены в гражданский оборот. Об этом сообщается в пятницу в инстаграме разработчика препарата.

"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объёмом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", — говорится в сообщении.

Отметим, что Aurora-CoV отличается от созданной ранее "Эпиваккороны" только особенностями технологического производства. Её основу также составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса, два из которых объединили в один.

"При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжёлых последствий и побочных явлений после её применения, а также для определения иммунологической эффективности", пояснили разработчики из центра "Вектор".

Голикова допустила корректировку срока ревакцинации из-за "омикрона"

Голикова допустила корректировку срока ревакцинации из-за "омикрона"

Ранее стало известно, что вакцины "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" будут так же эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон", как и против варианта "дельта".

Лайф напоминает, что в России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем городе заболевшим оказался 22-летний студент медвуза, прибывший на днях из Конго.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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Комментариев: 1

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Александр Петровсегодня в 10:18

Собственно, логично. Вакцину бы не стали выпускать просто так, без каких-то исследований, людей берегут как могут)

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