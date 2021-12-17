Первую партию вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот
12 тысяч доз препарата предназначены для клинических исследований третьей фазы. По словам разработчиков, вакцина будет так же эффективна против нового штамма "омикрон", как и против "дельты".
12 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот © Instagram.com / epivaccorona.vaccine
Первые 12 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпущены в гражданский оборот. Об этом сообщается в пятницу в инстаграме разработчика препарата.
"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объёмом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", — говорится в сообщении.
Отметим, что Aurora-CoV отличается от созданной ранее "Эпиваккороны" только особенностями технологического производства. Её основу также составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса, два из которых объединили в один.
"При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжёлых последствий и побочных явлений после её применения, а также для определения иммунологической эффективности", — пояснили разработчики из центра "Вектор".
Ранее стало известно, что вакцины "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" будут так же эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон", как и против варианта "дельта".
Лайф напоминает, что в России штамм "омикрон" выявлен уже у 25 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, случаи заболевания зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В последнем городе заболевшим оказался 22-летний студент медвуза, прибывший на днях из Конго.
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Комментариев: 1
Собственно, логично. Вакцину бы не стали выпускать просто так, без каких-то исследований, людей берегут как могут)