Первую партию вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот

Первые 12 тысяч доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпущены в гражданский оборот. Об этом сообщается в пятницу в инстаграме разработчика препарата.

"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объёмом 12 тысяч доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", — говорится в сообщении.

Отметим, что Aurora-CoV отличается от созданной ранее "Эпиваккороны" только особенностями технологического производства. Её основу также составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса, два из которых объединили в один.