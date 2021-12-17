НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Он сотворил историю": Новый тренер "Спартака" Ваноли заявил, что хотел бы повторить путь Карреры

Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.

17 декабря, 09:31
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Новый главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что перед подписанием контракта пообщался со своим соотечественником Массимо Каррерой, ранее также возглавлявшим красно-белых. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Соглашение "Спартака" с Ваноли рассчитано до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год. На посту наставника команды 49-летний итальянец сменил уволенного португальца Руя Виторию.

"Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь", — заявил Ваноли.

Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака"

Итальянец Паоло Ваноли стал главным тренером "Спартака"

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1