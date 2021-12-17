"Он сотворил историю": Новый тренер "Спартака" Ваноли заявил, что хотел бы повторить путь Карреры
Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год.
Фото © ФК "Спартак"
Новый главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что перед подписанием контракта пообщался со своим соотечественником Массимо Каррерой, ранее также возглавлявшим красно-белых. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Соглашение "Спартака" с Ваноли рассчитано до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год. На посту наставника команды 49-летний итальянец сменил уволенного португальца Руя Виторию.
"Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь", — заявил Ваноли.
Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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