Новый главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что перед подписанием контракта пообщался со своим соотечественником Массимо Каррерой, ранее также возглавлявшим красно-белых. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Соглашение "Спартака" с Ваноли рассчитано до конца сезона 2022/2023 с опцией продления ещё на год. На посту наставника команды 49-летний итальянец сменил уволенного португальца Руя Виторию.

"Я разговаривал с Массимо, чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, и я хотел бы повторить его путь", — заявил Ваноли.