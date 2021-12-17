Домработница обокрала бизнесменов почти на семь миллионов из-за долгов по кредитам

В подмосковном коттеджном посёлке "Довиль" домработница вынесла из особняка бизнесменов, на которых работала, вещей почти на семь миллионов рублей, чтобы распрощаться с кредитами. Об этом сообщает kp.ru.

Некоторое время назад 36-летняя женщина стала просить о помощи в Интернете. Она рассказала, что сама растит маленького сына, а из-за того, что денег на жизнь сильно не хватало, ей пришлось взять несколько кредитов и займов, за которые она исправно платила. Ситуация ухудшилась, когда женщина потеряла работу. Отчаявшись, мать-одиночка стала искать вакансию помощницы по хозяйству, обещая исправно следить за домом и бытом, помогать с уборкой и готовкой.

Женщину наняла пара бизнесменов. Та добросовестно выполняла свои обязанности, но спустя время поняла, что зарплаты не хватает на жизнь, сына и выплату долгов. Тогда, отметив, что хозяева часто находятся в разъездах, женщина стала выносить ценности и дорогие вещи, которые затем продавала. Таким "заработком" она промышляла с конца мая по август текущего года.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, примерная сумма ущерба составила 6 841 300 рублей. Подозрение сразу пало на домработницу, которая срочно уволилась и пропала после того, как хозяева заговорили о воровстве. Отмечается, что владельцы дома больше месяца просили её по-хорошему вернуть украденное имущество, однако женщина на это не согласилась, пришлось подключать полицию.

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленницу и задержали её по подозрению в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". С женщиной работают следователи, которые устанавливают все детали произошедшего.