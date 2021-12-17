В Алтайском крае арестовали безработного, зверски убившего свою бывшую учительницу

В Алтайском крае 22-летнего безработного обвинили в жестоком убийстве своей бывшей 65-летней учительницы. Правоохранители искали убийцу полгода, сейчас он находится под стражей, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

"Летом этого года в своём доме в городе Новоалтайске было обнаружено тело 65-летнего педагога с признаками насильственной смерти. Длительное время преступление, совершённое в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым в связи с тем, что преступник не оставил никаких следов", — говорится в релизе.

Отмечается, что следователи совместно с полицейскими проводили работы по установлению личности подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Новоалтайска, ранее он учился у погибшей.

Как отмечает ведомство, в июне 2021 года парень проник в дом к потерпевшей с целью ограбления. Однако нашёл только два телефона и решил уйти, но в дверях повстречал хозяйку. Молодой человек понял, что она его узнала, и тогда нанёс жертве не менее десяти смертельных ударов ножом, а затем скрылся.

Фигурант дела обвиняется в убийстве из корыстных побуждений, а также в разбое, совершённом с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. По ходатайству следователя СК суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.